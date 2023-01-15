تاليسكا؟ الهلال يتحرك قانونيًا ضد لاعب أجنبي أساء له

هل اشتكى نادي الهلال النجم البرازيلي؟

Shahid

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك الإدارة القانونية بنادي الهلال برئاسة سلمان الغنام، بتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، ضد لاعب أجنبي أساء إلى الزعيم.

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وكتب الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن تقديم شكوى من جانب الهلال إلى لجنة الانضباط ضد لاعب أجنبي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "تتجه الإدارة القانونية بنادي الهلال، والتي يقودها الأستاذ سلمان الغنام، لتقديم شكوى للجنة الانضباط والأخلاق ضد لاعب أجنبي، قام بالإساءة للنادي في مقطع فيديو تم إنتاجه لصالح النادي الذي يمثله اللاعب".

وربطت الجماهير بين تغريدة العجلان، والبرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، الذي ظهر في فيديو وهو يُسيء إلى نادي الهلال.

تاليسكا قال في الفيديو: "لو نادي الهلال لا يحصل على المساعدة من الحكام، لخسر جميع مبارياته".

Shahid