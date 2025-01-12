"شخصية نصراوية طلبت بقاء تاليسكا وأول المغادرين بعد رئاسة ماجد الجمعان" .. الصرامي يكشف المفاجآت!

ماجد الجمعان يفرض النظام في النصر..

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن تطورات جديدة بشأن البرازيلي آندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، وملف انتقاله إلى نادي فنربخشه التركي، في موسم الميركاتو الشتوي.

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وارتبط تاليسكا برغبة نادي فنربخشه في التعاقد معه، فور فتح باب الانتقالات الشتوية في تركيا، يوم 13 يناير، فيما ذكرت تقارير بأن ما عطّل الصفقة هو مغالاة اللاعب ووكيله في المقابل المادي من أجل الموافقة على الرحيل، فيما أثار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، جدلًا باستبعاد البرازيلي من قائمة الفريق في مباراة الأخدود، كما تواجد اللاعب في المدرجات، ليثير التوقعات بأنه حضوره "وداعي" للجماهير، قبل المغادرة إلى الدوري التركي.

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وأوضح الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، أن شخصية نصراوية تواصلت مع ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي بشركة النادي، وقال له إذا لم تكن هناك أوراق وقع عليها جويدو، الرئيس التنفيذي السابق، تلزم النصر برحيل تاليسكا إلى فنربخشه، فمن الأفضل الإبقاء عليه في النادي العاصمي، ولذلك فإن تاليسكا شارك في تدريبات النصر، ولعب مباراة مع درجة الشباب.

وأضاف "جويدو كان مقيمًا بين روما ودبي، ويأتي الرياض للزيارة، أما ماجد الجمعان، فهو يتواجد في النادي منذ الثامنة صباحًا، ولا يرحل قبل العاشرة مساءً، كما يلزم الجميع بالتواجد في النادي من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، ومن لا يريد يرحل عن النادي، وكان أول المغادرين هو ريكاردو، الذي قدم كوكيل لاعبين، وصار يعمل كمستشار فني، وهناك أجانب يغادرون، لأنه صار هناك كادر سعودي متميز يحافظ على حقوق النادي".

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ويرتبط تاليسكا بعقد مع النصر حتى صيف 2026، فيما شارك الجناح البرازيلي في 19 مباراة هذا الموسم، في جميع المسابقات، حيث سجل 6 أهداف في دوري روشن السعودي، وهدفين في دوري أبطال آسيا للنخبة.