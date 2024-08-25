هل يلعب بجوار نجم ريال مدريد؟

رغم تأكيده مرارًا وتكرارًا قبل انطلاق الموسم الجديد، بأنه ينوي البقاء مع فريق الكرة بنادي النصر، بعد ارتباطه باهتمام عدد من الأندية التركية، إلا أن مستوى البرازيلي آندرسون تاليسكا، في بداية الموسم، قد جعله ضمن قائمة المُرشحين جماهيريًا لمغادرة قلعة الأصفر، خلال الميركاتو الصيفي.

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وعاد تاليسكا إلى مباريات النصر خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة الإصابة في عضلة الفخذ الأمامية، والتي تعرض لها قبل مواجهة العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مارس الماضي، إلا أنه لم يقدم الأداء المقنع للجماهير النصراوية.

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وذكر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن نادي الغرافة القطري يقترب من الحصول على توقيع تاليسكا، بعد التوصل لمفاوضات إيجابية مع النصر، علمًا بأن الفريق القطري يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأسفرت قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري النخبة الآسيوية، عن وقوع الغرافة في مواجهة الأهلي، الهلال، النصر، باختاكور الأوزبكي، العين الإماراتي، بيرسبوليس الإيراني، الوصل الإماراتي، الاستقلال الإيراني.

وأبرم الغرافة العديد من التعاقدات خلال موسم الميركاتو، أبرزها المهاجم الإسباني خوسيلو، القادم من ريال مدريد الإسباني، والجناح الروماني فلورينيل كومان، والجناح الفلسطيني جمال حمد والرباعي القطري عاصم ماديبو ومحمد مونتاري ورابح بوصافي وحامد إسماعيل.