تاليافيكو: ميسي هو حامي المنتخب الأرجنتيني

تعرف على تصريحات تاليافيكو عن الدور الذي يقوم به ميسي في الأرجنتين

كشف نيكولاس تاليافيكو، مدافع أياكس ومنتخب الأرجنتين، عن الدور الكبير الذي يقوم به ليونيل ميسي مع التانجو خلال السنوات الماضية.

ميسي هو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين كما وصل مع السيليستي إلى 4 نهائيات عبر مسيرته.

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وقال تاليافيكو في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "نحن بحاجة إلى بناء فريق قوي، ليس فقط لأجل ليو ولكن للمستقبل، فلابد من وضع أسس لإعادة إحياء المنتخب".

وتابع: "نستطيع الاعتماد على مساعدة ليو، وبوجود ميسي تصبح الأمور أفضل دون شك وأي خطوة تتضاعف قيمتها، ولكن من الضروري وجود البناء القوي الذي يحيط بالفريق ويجعله ينمو".

وبالحديث عن دور البولجا مع الأرجنتين، واصل: "إنّه أكثر لاعب يغضب حينما نخسر، ولكنّه الآن صار أكثر وعيًا بأهمية أن يجب أن يستمتع بالمنتخب".

وأردف "لا أعرف متى سيقرر ميسي الاعتزال الدولي، ولكنّ وجوده معنا أمر مفيد للغاية، فهو حامي الفريق ودائمًا يساعد كل لاعب في كل الظروف. أتمنى بقائه معنا لفترة طويلة".

واختتم متحدثًا عن مسيرته في أياكس: "لعبت أمام العديد من الفرق القوية مثل ريال مدريد كما أننا نلعب بطريقة ممتعة وهذا أمر هام للغاية وليس فقط النتيجة النهائية".

جدير بالذكر أنّ أياكس أطاح بريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.