ما تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تعرف على تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

دائمًا ما تتسم مباريات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بمستوى مختلف من الإثارة والندية، الأرقام المتعلقة بالمواجهات المباشرة بين الفريقين ستخبرك الكثير.

وأوقعت الأقدار كلًا من الفريقين في مواجهة بعضهما البعض بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعاد للأذهان سجل حافل بينهما على المستوى القاري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة.

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة



ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

أول مباراة رسمية جمعت ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، كانت عام 2012، وفيها فاز ريال مدريد 3-2.

ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تواجه كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في 10 مناسبات سابقة، فاز مانشستر سيتي في 4 مباريات، وريال مدريد في 3 مباريات، وتعادلا في 3 مباريات.

وسجل ريال مدريد 14 هدفًا في مواجهاته مع مانشستر سيتي، أما الفريق الإنجليزي فسجل 17 هدفًا في مواجهاته مع ريال مدريد.

ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟