ما تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

دائمًا ما تتسم مباريات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بمستوى مختلف من الإثارة والندية، الأرقام المتعلقة بالمواجهات المباشرة بين الفريقين ستخبرك الكثير.

وأوقعت الأقدار كلًا من الفريقين في مواجهة بعضهما البعض بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليعاد للأذهان سجل حافل بينهما على المستوى القاري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة.

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

أول مباراة رسمية جمعت برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، كانت عام 1995، وفيها تعادل الفريقان 1-1.

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تواجه كل من برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في 12 مناسبة سابقة، فاز برشلونة في 4 مباريات، وباريس سان جيرمان في 4 مباريات، وتعادلا في 4 مباريات.

وسجل برشلونة 23 هدفًا في مبارياته ضد باريس سان جيرمان، بينما سجل الفريق الفرنسي 21 هدفًا أمام برشلونة عبر التاريخ.

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟