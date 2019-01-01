تاريخ مواجهات الهلال السعودي أمام الترجي والأندية التونسية

خوض الهلال مباراته العاشرة أمام الأندية التونسية حينما يواجه الترجي اليوم

يشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد قمة عربية بنكهة مونديالية تجمع الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا عندما يلتقي الفريقين العريقين اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الدوحة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بحثًا عن انجاز كبير للفريقين للتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهما.

ويخوض الترجي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد لعب في نسخة عما 2011 وخسر أمام السد في بداية مشواره بالبطولة 2-1، ليلعب أمام مونتيري المكسيكي ويخسر 3-2 ليحتل المركز السادس، بينما يلعب الهلال في البطولة للمرة الأولى.

ويخوض الهلال مباراته العاشرة أمام الأندية التونسية حينما يواجه الترجي اليوم، وكانت مباراته الأخيرة امام النجم الساحلي الأخيرة بالإمارات على استاد هزاع بن زايد في نهائي بطولة زايد للأندية العربية الأبطال.

وقبل تلك المواجهة كان قد خاض 8 مواجهات كانت متكافئة أمام الأندية التونسية، وترجع أول مواجهات الهلال أمام الأندية التونسية في البطولة العربية أبطال الدوري عام 94 حينما واجه النادي البنزرتي في نصف النهائي وفاز 4-1، ليواجه في العام الذي يليه الترجي التونسي في نهائي البطولة ويحقق الفوز بهدف يوسف الثنيان.

وفي بطولة النخبة العربية عام 96 واجه الهلال الترجي وخسر بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على النادي الصفاقسي 4-1 ويتوج بطلا لكأس النخبة العربية عام 2001. وفي البطولة العربية أبطال الكؤوس عام 2002 واجه الهلال الملعب التونسي في نصف النهائي وخسر 2-1، ليواجه النادي الإفريقي في نسخة 2005 في دور المجموعات، وحينها فاز في لقاء الذهاب 3-1، وخسر لقاء الإياب بهدف دون رد.

الشبهات والإيقاف .. سمعة سيئة لحكم مباراة الهلال والترجي

وفي اللقاء الأخير الذي جمع بين الترجي والهلال في البطولة العربية للأندية 2017، فقد كان الفوز لصالح الترجي وبنتيجة (3-2).كما سبق وأن تواجها الفريقين في 5 مناسبات حقق الترجي الفوز في مباراتين والهلال في مباراة وتعادلا مرتين.

وتعُد ابرز المواجهات بينهما عندما لعبا في نهائي الكأس العربية للأندية عام 1995، وفاز الهلال بهدف دون رد، وأيضا عام 1996 في كأس السوبر العربي وفاز الترجي 2-0 ، بينما كانت اخر مباراة جمعت بينهما عام 2017 في دور المجموعات للبطولة العربية للأندية، وانتهت بفوز الترجي 3-2.