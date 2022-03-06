كلاسيكو السعودية: ما هو تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في جميع البطولات؟

دائمًا ما يكون كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، مختلفًا عن باقي المباريات لما فيه من إثارة وحماس على مداريخ تاريخ مواجهات الكبيرين في المسابقات المختلفة.

تاريخ مباريات الفريقين، بدء منذ ستينيات القرن الماضي، ويمتد حتى يومنا هذا وبه الكثير من المباريات واللحظات المثيرة، ودائمًا ما تتسم تلك المواجهات بالأهداف الغزيرة منذ المواجهة الأولى.

ومهما كانت حالة الفريقين، من الصعب التكهن بنتيجة تلك المباراة، لما لها من ظروف خاصة وأهمية عند اللاعبين والجماهير، فهي واحدة من أهم وأقوى مباريات الكرة السعودية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كافة المسابقات.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المسابقات المختلفة؟

بدأت مباريات الفريقين، في العاشر من يناير لعام 1964 وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 148 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 63 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

التقى الفريقان من قبل 100 مباراة بالدوري، وخمس مباريات في كأس الملك، وثمان مباريات في البطولات القارية، فاز الاتحاد في أربعة منهم، بينما فاز الموج الأزرق في ثلاثة، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

سبق وأن ذكرنا أن الاتحاد والهلال تقابلا 100 مرة في الدوري السعودي، وكانت المباراة الأولى في ديسمبر 1976 وحينها فاز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الاتحاد في 29 مباراة، بينما فاز 43 مباراة، وحسم التعادل 28 مباراة.

وبداية من انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008/09، تواجه الفريقان في 26 مباراة، كانت النتيجة الأكبر فيهم لصالح الهلال عندما فاز بخمسة اهداف دون رد.

وفيما يلي جدول موضح نتائج مباريات الفريقين، بالتفصيل بداية من انطلاق دوري المحترفين السعودي...

الموسم نتيجة الدور الأول نتيجة الدور الثاني 2008-09 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 2 - الهلال 1 2009-10 الاتحاد 0 - الهلال 5 الاتحاد 2 - الهلال 1 2010-11 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 0 - الهلال 0 2011-12 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 2 - الهلال 1 2012-13 الاتحاد 1 - الهلال 2 الاتحاد 2 - الهلال 4 2013-14 الاتحاد 2 - الهلال 5 الاتحاد 2 - الهلال 2 2014-15 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 0 - الهلال 3 2015-16 الاتحاد 4 - الهلال 3 الاتحاد 1 - الهلال 0 2016-17 الاتحاد 2 - الهلال 0 الاتحاد 1 - الهلال 3 2017-18 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 1 - الهلال 1 2018-19 الاتحاد 1 - الهلال 3 الاتحاد 0 - الهلال 2 2019-20 الاتحاد 1 - الهلال 3 الاتحاد 0 - الهلال 1 2020-21 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 2 - الهلال 0

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

بدأت مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في عام 1964 وكانت حينها أولى مباراة تجمع الفريقين في المواجهات الرسمية، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، بينما كانت آخر مواجهة في مايو 2015 في نصف نهائي البطولة، وفاز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.

الموسم النتيجة الدور 1964 الاتحاد 3 - الهلال 0 النهائي 1965 الاتحاد 1 - الهلال 1

(1-3) ركلات ترجيح النهائي 1979 الاتحاد 2 - الهلال 2

(9-10) ركلات ترجيح دور الـ 16 1981 الاتحاد 1 - الهلال 2 نصف النهائي 1982 الاتحاد 1 - الهلال 3 النهائي 2008 الاتحاد 4 - الهلال 1 ذهاب نصف النهائي 2008 الاتحاد 2 - الهلال 1 إياب نصف النهائي 2010 الاتحاد 0 - الهلال 0

(4-5) ركلات الترجيح النهائي 2011 الاتحاد 3 - الهلال 0 ذهاب نصف النهائي 2011 الاتحاد 0 - الهلال 0 إياب نصف النهائي 2012 الاتحاد 2 - الهلال 2 ذهاب ربع النهائي 2012 الاتحاد 1 - الهلال 1 إياب ربع النهائي 2013 الاتحاد 3 - الهلال 2 ذهاب ربع النهائي 2013 الاتحاد 1 - الهلال 1 إياب ربع النهائي 2015 الاتحاد 1 - الهلال 4 نصف النهائي

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في البطولات القارية؟

سبق وأن التقى الفريقين في أربع مواجهات بالبطولات الآسيوية المختلفة، وكانت البداية في 2001، في بطولة الأندية الآسيوية وفيها فاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ثم تجدد اللقاء من جديد في دوري أبطال آسيا 2011، وفاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت آخر مناسبة التقى فيها الكبيرين في البطولات القارية، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وحسم الهلال مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.