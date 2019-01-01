تاريخ مواجهات السعودية وقطر في كأس آسيا

تاريخياً واجه المنتخب السعودي نظيره القطري بكأس آسيا في أكتر من مواجهة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يشهد استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لقاء السعودية ضد المنتخب القطري، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة في كأس آسيا.

وتاريخياً واجه المنتخب السعودي نظيره القطري بكأس آسيا في أكتر من مواجهة، الأولى كانت المرة عام 1984 في سنغافورة عندما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكانت المواجهة الثانية كانت في نسخة 1992 في اليابان ضمن المجموعة الثانية وانتهت بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

عمان تواجه تركمانستان بخيار الفوز فقط من أجل بطاقة التأهل

ثالث المواجهات كان في نسخة عام 2000 التي أقيمت في لبنان ضمن دور المجموعات، انتهت بالتعادل السلبي.

وستكون مواجهة يوم الخميس بين الأخضر، بطل القارة 3 مرات وصيفها أيضا 3 مرات أمام قطر، التي لم تصل في تاريخها إلى المباراة النهائية ولا حتى نصف النهائي.