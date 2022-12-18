تاريخ كأس العالم يُكتب .. أول ابن وأب يشاركان في نهائي المونديال!

مهاجم منتخب فرنسا سار على خطى والده، وشارك في نهائي كأس العالم.

دخل ماركوس تورام لاعب منتخب فرنسا التاريخ، بعدما سار على خطى والده ليليان، ليصبحا أول أب وابن يشاركان في نهائي بطولة كأس العالم.

ودخل ماركوس إلى ملعب لوسيل، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2022، في الدقيقة 40 من زمن المواجهة التي تجمع بين فرنسا والأرجنتين، بدلًا من عثمان ديمبيلي.

وجاء دخول ماركوس تورام بعد تأخر منتخب فرنسا بهدفين دون رد، والمعاناة الكبيرة التي يعيشها "الديوك" في النهائي أمام نجوم الأرجنتين.

الغريب أن ماركوس، جناح بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ضمن خطط ديدييه ديشان في البداية لدخول قائمة فرنسا لكأس العالم، لكن القدر منحه فرصة لدخول التاريخ.

فيما كان والده ليليان تورام، أحد نجوم منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 1998، حيث كان من نجوم "الديوك" الذين حققوا أول لقب في تاريخ فرنسا في المونديال.