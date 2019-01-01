تاريخ السوبر الإماراتي قبل مواجهة الشارقة وشباب الأهلي

نستعرض لكم تاريخ تحقيق لقب السوبر الإماراتي بشكل عام

ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة الإماراتية مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الشارقة "بطل الدوري" وشباب الأهلي بطل "كأس رئيس الدولة" على لقب كأس سوبر الخليج العربي.

استاد راشد آل مكتوم يستضيف المباراة التي ستحسم لقب السوبر غدًا السبت، حيث يدخل الشارقة المباراة كبطل لدوري الخليج العربي الموسم الماضي 2018/2019.

وعلى الجانب الأخر، يخوض شباب الأهلي المباراة كونه بطلاً لكأس رئيس الدولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الظفرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفيما يلي نستعرض لكم تاريخ تحقيق لقب السوبر الإماراتي بشكل عام قبل تغير أسمه إلى كأس سوبر الخليج العربي :

يمتلك نادي العين نصيب الأسد في تحقيق الألقاب، حقق اللقب خمس مرات بداية من 1994، وأخر النسخ في موسم 2015.

يأتي في المرتبة الثانية، شباب الأهلي الذي حقق اللقب في أربع مناسبات آخرها عام 2016، حينما تغلب على الجزيرة بنتيجة هدفين لهدف.

لا أشواط إضافية في سوبر الإمارات بين الشارقة وشباب الأهلي

ويتساوى نادي الوحدة مع شباب الأهلي في نفس عدد الألقاب، حيث حصل العنابي على أربعة ألقاب 2001 و2011 و2017 وأخيرًا 2018.

ويأتي النصر بلقبين في موسمي 1989، و1995 ويحمل كلاً من الشعب، الشارقة، الإمارات حصل على كل منهم على لقب البطولة مرة وحيدة.

يُذكر أن المسابقة قد انطلقت المسابقة في 1990، بين الشارقة والنصر وحينها حقق الأخير اللقب بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.