عمر خربين .. رحل عن الهلال ولكن احتفظ بجودته

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غاب عمر السومة عن المنتخب السوري في كأس آسيا 2023، ولكن مازال عمر خربين موجود ليُثبت للجميع أن مشاركته في أي مباراة مع نسور قاسيون، لابد وأن يترك بصمة، آخرها في المباراة ضد إيران في دور الـ16.

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رغم أنه لسوء حظه، ودعت سوريا البطولة الليلة بالخسارة في ركلات الترجيح 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1.

المهاجم صاحب الـ30 عامًا، أقحمه مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر بشكل أساسي في مباراة إيران الصعبة، ونجح في تسجيل هدف التعادل لنسور قاسيون بالدقيقة 64 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

خربين شارك في المباراة السابعة له بتاريخه في بطولة كأس آسيا مع منتخب سوريا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني له مع نسور قاسيون في البطولة الجارية، والثالث له في تاريخ كأس آسيا بشكل عام.

وأصبح عمر هو أكثر سوري يُسجل في كأس آسيا برصيد 3 أهداف، وأول لاعب سوري يُسجل في الأدوار الإقصائية وفي نسختين مختلفتين ببطولة كأس آسيا.

ماذا قدم عمر خربين في مباراة إيران؟

شارك خربين بصفة أساسية في مباراة إيران، حتى أخرجه مدربه كوبر بالدقيقة 87 من عمر المباراة، ليُشارك بدلًا منه اللاعب علاء الدالي.

سجل عمر هدف التعادل لمنتخب سوريا عن طريق ركلة جزاء، وسدد الكرة مرة واحدة على المرمى، وصنع فرصة واحدة للتهديف لم يتم استغلالها.

وجاءت نسبة تمريرات خربين الصحيحة هي 81.3%، وشارك في 5 التحامات فاز في 2 منهم وخسر 3، وأبعد الكرة من منطقة الجزاء مرتين.

كيف استعاد خربين مستواه بعد تجربة الهلال؟

قدم خربين موسمًا تاريخيًا مع نادي الهلال عام 2017، حيث استطاع أن يحصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي، بعدما تألق رفقة الزعيم والمنتخب السوري، حيث كان وقتها يبلغ من العمر 23 عامًا.

وبعد هذا الموسم، تراجع مستوى خربين بشكل ملحوظ، لتتم إعارته إلى بيراميدز المصري، ثم انتقل بشكل نهائي إلى الوحدة الإماراتي بشكل نهائي.

وتألق خربين بشكل كبير مع الوحدة، حيث استطاع أن يُساهم في 55 هدفًا خلال 59 مباراة شارك فيها مع الفريق بجميع البطولات.

كما تمت إعارته إلى صفوف شباب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، لم يقدم فيه المستوى المطلوب، ليعود مرة أخرى إلى الوحدة فريقه الحالي.

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