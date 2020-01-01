تاديتش يكشف أسباب رفضه الرحيل إلى برشلونة

أُحب أياكس كثيرًا..

ادّعى دوشان تاديتش، لاعب أياكس، أنه لم يتفاجأ من اهتمام برشلونة بالتعاقد معه في يناير الماضي، ولكنه أكد أن ولائه الأول والأخير لناديه الهولندي.

برشلونة كان يبحث التعاقد مع مهاجم صريح بعد إصابة لويس سواريز الطويلة، وكان تاديتش رفقة رودريجو مورينو وبيير أوباميانج هما الأسماء الأبرز على طاولة البلوجرانا.

في نهاية المطاف لم تستطع إدارة البرسا التعاقد مع مهاجم في يناير، لتقوم بالتعاقد مع مارتن برايثوايت من ليجانيس محل المُصاب عثمان ديمبيلي مساء اليوم استغلالًا لقواعد الاتحاد الإسباني بشأن المصابين.

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تاديتش بدوره في تصريحات للصحافة قال "لم أتفاجأ من رغبة برشلونة في التعاقد معي لأنني أؤمن بنفسي وأُقدم موسمًا رائعًا بالفعل.".

كما أضاف "لكنني قلت مائة مرة أن أياكس هو ناديي وأنني لا يوجد سببًا للمغادرة والذهاب إلى برشلونة، فأنا أجد كل ما أريده هُنا بالفعل، كما أن لديّ عقد حتى 2026.".

كما تطرق الدولي الصربي للحديث حول زميله حكيم زياش، وعن انتقاله إلى تشيلسي مع بداية الموسم المقبل، مُستغلًا خبرته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز لوصف ما يمكن أن يفعله الدولي المغربي.

"أعلم من تجربتي أن البريميرليج منافسة قوية ولكنني آمل أن يتمكن حكيم من النجاح لأنه لاعب جيد ويبدو لي أن تشيلسي نادٍ يُناسبه تمامًا، فهو فريق يهاجم."

وأتم "آمل أن نتمكن من تقديم أفضل وداع له هنا في أياكس بأن نتوّج بالثلاثية معه.".

يذكر أن تاديتش البالغ من العمر 31 عامًا سبق له وأن لعب في صفوف ساوثامبتون لمدة 4 مواسم قبل أن ينضم الموسم الماضي لأياكس ويصير قائدًا للفريق بعد رحيل ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج هذا الموسم.