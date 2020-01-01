تاجليافيكو يُحبط برشلونة ومانشستر سيتي ويمدد عقده مع أياكس

لكن هناك فرصة..

أعلن أياكس بصورة رسمية عن توقع نجمه نيكولاس تاجليافيكو لعقد جديد يُبقيه في ملعب يوهان كرويف آرينا حتى عام 2023.

الظهير الأيسر لأياكس كان محط اهتمام عددًا من الأندية الأوروبية الكبيرة وفي مقدمتها برشلونة وكذلك مانشستر سيتي.

العقد القديم لتاجليافيكو كان يُبقيه مع أياكس حتى 2022، لكن يبدو أن النادي الهولندي قرر تأمين استمرار نجمه لفترة أطول قدر المستطاع.

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صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أشارت إلى أن العقد الجديد لصاحب الـ28 عامًا يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل العام المقبل ولكن نظير مبلغ مالي كبير لم يُعلن عنه.

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ولا يزال برشلونة يبحث عن ظهير أيسر للتواجد مع جوردي ألبا في ظل عدم الاقتناع بقدرات جونيور فيربو، في الوقت الذي يُعاني سيتي كثيرًا جدًا في الجبهة اليُسرى نظرًا لإصابات ميندي وتواضع مستواه.

وكان تاجليافيكو قد انضم إلى أياكس في يناير 2018 قادمًا من إندبندتني الأرجنتيني، وفي أولى مواسمه قدم مردودًا رائعة قاد من خلاله كتيبة إيريك تين هاج للوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن تاجليافيكو قد خاض 27 مباراة دولية بقميص منتخب الأرجنتين منذ ظهوره الأول عام 2017، كما لعب كل دقائق التانجو في بطولة كأس العالم 2018 الماضية.