"تاجر الأهداف السهلة" .. ريال مدريد ينشر حديث بيلينجهام عن هدفيه في الكلاسيكو

بيلينجهام كان نجم الكلاسيكو ضد برشلونة.

أطلق ريال مدريد على لاعبه جود بيلينجهام لقب تاجر الأهداف السهلة، عقب أن سجل هدفين في مرمى برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

جاء هذا في وصف لمقطع فيديو تحدث فيه اللاعب عن الهدفين، وقام الحساب الرسمي للفريق عبر موقع إكس بنشره قبل قليل.

وقال بيلينجهام في المقطع: "الهدف الأول هو المفضل لي، أتصور أن الجميع ينتقدني لتسجيل الهدف الثاني ويقولون أنني أسجل الكثير من الأهداف السهلة".

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وأضاف: "لكن عندما يقف الجميع في مكانه أتحرك أنا وأصنع الفرص لنفسي ولقد فعلت ذلك من جديد في الهدف الثاني، لقد كان الأول أفضل قليلًا وأكثر جاذبية، لذلك هو المفضل بالنسبة لي".

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جدير بالذكر أن ريال مدريد كان متأخرًا في نتيجة الكلاسيكو بهدف نظيف، حتى سجل بيلينجهام الثنائية الخاصة به والتي منحت ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني.