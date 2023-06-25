تاتا مارتينو يعلنها .. لم الشمل مع ليونيل ميسي قريب!

الأمور تتغير في إنتر ميامي.

كشف تاتا مارتينو المدير الفني الأسبق لبرشلونة ومنتخب الأرجنتين أنه قريب من تولي تدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي في المستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ونقلتها شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن المفاوضات بينه وبين النادي الأمريكي جارية في الوقت الحالي على أني يتم حسم الأمور قريبًا.

وعندما تم سؤاله بشكل واضح عن موعد محدد للإعلان عن انتقاله لصفوف الفريق الأمريكي فقال مارتينو: "سنستمر في المحادثات".

إنتر ميامي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 15 والأخير في المجموعة الغربية للدوري الأمريكي، وبعيدًا كل البعد عن المراكز المؤهلة للنهائيات بفارق يصل إلى 11 نقطة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يخوض ليونيل ميسي أول مباراة له مع الفريق في 21 يوليو المقبل حيث مواجهة كروز أزول المكسيكي، في كأس الدوري، والتي يستضيفها ملعب إنتر ميامي.