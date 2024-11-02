"الأمر في يد مسؤولي الدوري الأمريكي" .. تاتا مارتينو يرد على أنباء تكرار ثلاثية MSN في إنتر ميامي

"لا أستطيع تخيل الفكرة"

حسم تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، موقفه بشأن التقارير التي رجحت انتقال النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب الهلال السعودي، إلى فريقه في الموسم المقبل.

وعاد نيمار إلى المشاركة في المباريات مع فريقه الهلال، بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل خلال تصفيات كأس العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ارتبط اسم صانع الألعاب البرازيلي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي ومزاملة الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي في إنتر ميامي، بعدما اشترى قطعة أرض على الواجهة البحرية في ميامي بقيمة 26 مليون دولار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تاتا مارتينو في مؤتمر صحفي لمباراة فريقه أمام أتلانتا بدور الـ16 من المرحلة النهائية للدوري الأمريكي: "سبق ودربت نيمار في برشلونة كانت سنة جيدة بالنسبة لي، القدرة على تدريب لاعبين مرموقين ستكون دائمًا ذكرى خاصة. لا شيء أكثر من ذلك".

وأضاف: "انضمام نيمار إلى إنتر ميامي؟ هل كل شخص يشتري منزلاً في المدينة سيأتي للعب معنا؟".

وتحدثت التقارير عن إمكانية نقل ثلاثية "MSN" التاريخية من جديد في إنتر ميامي الأمريكي، من خلال الجمع بين ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، مع وجود أيضًا ثنائي آخر من برشلونة وهما سيرجيو بوسكيتش وجوردي ألبا.

وترك تاتا مارتينو الباب مفتوحًا لكل الاحتمالات، قائلًا: "في وجود ليونيل ميسي يمكن أن يحدث أي شيء، ما لا أستطيع تخيله هو كيف سيتم تنفيذ فكرة ضم نيمار إذا لم يقم مسؤولو الدوري الأمريكي بجعل الحد الأقصى للرواتب أكثر مرونة".

وختم: "الدوري الأمريكي يتمتع بقواعد صارمة ولا يمكن تجاوزها، ما لم يقرر الدوري تغييرها، لذلك الحديث عن هذا الأمر يبدو مستحيلًا. ما يحدث هو مجرد تكهنات وطرح أسماء في الإعلام فقط".