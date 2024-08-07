بعد غياب شهرين .. تاتا مارتينو يحسم الجدل بشأن عودة ميسي لمباريات إنتر ميامي

ليو يتحسن بشكل سريع ويتعافى من الإصابة

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، آخر التطورات بشأن مواطنه ليونيل ميسي، الغائب عن مباريات فريقه منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويغيب ميسي عن الملاعب منذ 24 يومًا، حيث تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة كولومبيا في كوبا أمريكا، بينما يستعد إنتر ميامي لمباراة مهمة أمام تورنتو في دور الـ32 ببطولة كأس الدوريات فجر الجمعة المقبل.

وقال مارتينو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ميسي الآن في حالة جيدة ويتحسن كثيرًا، إنه يتحسن كل يوم تدريجيًا ولا نتعجل عودته".

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وأضاف: "ليو لا يزال يؤدي تدريباته داخل صالة الألعاب البدنية، لكن حالته تتحسن. والأمور تسير وفقًا للإطار الزمني الذي حدده الجهاز الطبي لإنتر ميامي".

وتؤكد تصريحات تاتا مارتينو، أن ميسي سيغيب عن مباراة تورنتو، ليوصل غيابه عن مباريات الفريق للشهر الثاني على التوالي، حيث كانت آخر مباراة خاضها مع الفريق أمام سان لويس سيتي في الدوري، يوم 2 يونيو الماضي.

وعندما سئل المدرب الأرجنتيني عن موقف النجم الأوروجواياني لويس سواريز من المباراة، أكد أنه في أتم جاهزية للقاء بعدما "شارك طوال الأسبوع في تدريبات الفريق، لذلك فهو جاهز للمشاركة".