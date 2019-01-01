تأكيدات رسمية من إنتر عن اقتراب تجديد عقد إيكاردي

وفقاً لرئيس النادي ومديره التنفيذي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد بيبي ماروتا المدير التنفيذي الجديد لنادي إنتر ميلان الإيطالي اقتراب تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقال ماروتا في تصريحاته لسكاي سبورتس:"نحن نتحلى بالهدوء ويمكن للجماهير أيضاً أن تبقى مطمئنة". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"سنرى بشأن هذا الأمر في الأسبوع القادم".

في الإطار ذاته أكد ستيفن تشانج رئيس النادي نفس الشيء، قائلاً:"ماورو هو قائدنا، وقريباً سنلتقي ونتحدث بشأن عقده".

وأوضح:"هناك الكثير من الأشياء تدور في الصحف، ولكن البعض ليس حقيقياً، نحن لم نبدأ المناقشات مع اللاعب، هو محترف وكل شيء بخير".

يذكر أن التقارير تتحدث عن ارتباط إيكاردي بالعديد من الأسماء الكبرى في عالم الكرة على رأسها ريال مدريد.