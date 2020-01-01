تأكيدات حول انتقال ساني إلى بايرن ميونخ

جناح مانشستر سيتي في طريقه للدوري الألماني

يبدو أن أسابيع قليلة تفصلنا عن صفقة انتقال ليروى ساني جناح مانشستر سيتي، إلى نظيره الألماني بايرن ميونخ، وفقاً لكل التأكيدات المحيطة بجميع الأطراف.

ساني ارتبط بالرحيل عن سيتي والانضمام لبايرن منذ حوالي سنة، حيث فشل النادي الألماني في إتمام الصفقة الصيف الماضي، ولكنه يرفض اليأس والاستسلام.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت أن بايرن توصل لاتفاق نهائي مع ساني، بعد رفض الأخير التجديد لسيتي، ومن المتوقع انضمامه بحوالي 40 مليون يورو.

المزيد من الفرق

رومان فايدنفيلر حارس بوروسيا دورتموند السابق، خرج في تصريحات صحفية لموقع "سبورت 1" الألماني، ليكشف عن معلومات جديدة حصل عليها بخصوص الصفقة.

الاعتزال الجماعي والتدريب بالهند .. أين زملاء رونالدو في أول مباراة مع البرتغال الآن؟

يساوي برشلونة ويناطح رونالدو .. أرقام خرافية حققها هالاند حتى الآن

وأوضح صاحب الـ39 سنة، أن ساني انتقل بالفعل لصفوف بايرن، ومن المتوقع عودته للدوري الألماني خلال أسابيع، وفقاً لما قيل له من بعض المقربين للنادي البافاري واللاعب نفسه.

يذكر أن ساني البالغ من العمر 24 سنة، تمتع بمسيرة مميزة مع مانشستر سيتي، حيث فاز بلقبين دوري إنجليزي وحصد جائزة لاعب الموسم من رابطة المحترفين الإنجليزية في 2017/2018.