تأجيل مواجهة النجم الساحلي أمام المتلوي بسبب الزمالك

التأجيل تم بناءً على طلب رضا شرف الدين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وافق الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء، على طلب نادي النجم الساحلي بتأجيل مواجهته المقبلة أمام نجم المتلوي.

رضا شرف الدين؛ رئيس جوهرة الساحل، كان قد ناشد الاتحاد التونسي لتأجيل المباراة، لعدم تعرض فريقه للإجهاد، حيث يتواجد خارج تونس منذ أسبوعين، لخوض مباريات في كأس زايد للأندية الأبطال ثم ربع نهائي الكونفدرالية ونصف النهائي بها.

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واستجاب الجريء لطلب شرف الدين، حيث أكد أنه رغم ضغط المباريات في الدوري المحلي إلا أن النجم الساحلي يمثل تونس أفريقيًا وعليه أن يوفر له الظروف للتألق.

المباراة كان من المقرر أن تقام في الثاني من مايو المقبل، على ملعب المتلوي، ضمن الجولة الـ19 بالدوري التونسي للمحترفين، ولم يتحدد موعدها الجديد بعد.

وجاء طلب النجم الساحلي بعد تلقيه الهزيمة أمام الزمالك أمس الأحد، بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانشغاله بلقاء الإياب المقرر إقامته في الخامس من مايو المقبل.