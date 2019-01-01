تأجيل مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد وفاة رييس

الاتحاد الإسباني يعلق مباريات الأسبوع بعد وفاة رييس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباريات الأسبوع من دوري الدرجة الثانية عقب وفاة خوسيه أنطونيو رييس.

رييس، لاعب إكستريمادورا الحالي وإشبيلية وريال مدريد السابق، تعرض لحادث سيارة أدى إلى وفاته صباح اليوم، السبت.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنّ 7 مباريات من الجولة 41 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية لن تُقام سوى الأسبوع المقبل وذلك بسبب رحيل رييس.

Debido al fallecimiento de José Antonio Reyes, los 7 partidos correspondientes a la jornada 41 de #LaLiga123, que se iban a disputar este domingo a las 20h, quedan aplazados para el próximo martes 4 de junio a las 21h. — LaLiga (@LaLiga) June 1, 2019

وكان من المقرر تأجيل مباراة فريق إكستريمادورا مع قادش من غدًا، الأحد، إلى الأسبوع المقبل، إلا انّ الاتحاد رأى أن الافضل عدم خوض أي لقاء.

ولن تُقام مباريات غدًا، الأحد، في موعدها على أنّ تُلعب يوم 4 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أنّ عدد من الأندية الأوروبية وجهت نعيًا عقب التأكد من وفاته في حادث السير.