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الدوري الاسباني - الدرجة الثانية

تأجيل مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد وفاة رييس

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Getty Images
الاتحاد الإسباني يعلق مباريات الأسبوع بعد وفاة رييس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباريات الأسبوع من دوري الدرجة الثانية عقب وفاة خوسيه أنطونيو رييس.

رييس، لاعب إكستريمادورا الحالي وإشبيلية وريال مدريد السابق، تعرض لحادث سيارة أدى إلى وفاته صباح اليوم، السبت.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنّ 7 مباريات من الجولة 41 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية لن تُقام سوى الأسبوع المقبل وذلك بسبب رحيل رييس.

وكان من المقرر تأجيل مباراة فريق إكستريمادورا مع قادش من غدًا، الأحد، إلى الأسبوع المقبل، إلا انّ الاتحاد رأى أن الافضل عدم خوض أي لقاء.

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ولن تُقام مباريات غدًا، الأحد، في موعدها على أنّ تُلعب يوم 4 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أنّ عدد من الأندية الأوروبية وجهت نعيًا عقب التأكد من وفاته في حادث السير.

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