تأجيل مباراة في الدوري المصري لدواعي أمنية

لدواعي أمنية تقرر تأجيل مباراة اف سي مصر مع أسوان

ماجد جزر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل عن تأجيل مباراة فريقي إف سى مصر مع أسوان بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بدلا من اليوم.

وأخطر مسئولو المسابقات ناديي إف سى مصر وأسوان بتأجيل اللقاء وإقامته بإستاد الكلية الحربية غداً السبت.

الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر" قال : " لدواعي أمنية تقرر تأجيل مباراة اف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم".

وتأتي هذه المباراة لتكون أول مباراة يتم تأجيلها بشكل رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن لظروف خارجة عن كرة القدم.

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يُذكر أن إف سى مصر قد افتتح مشواره بالدوري الممتاز بالخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، كما خسر أيضاً فريق أسوان من منافسه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.