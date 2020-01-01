تأجيل مباراة فلامنجو وبرشلونة بسبب فيروس كورونا

إصابات بالجملة بين صفوف لاعبي فلامنجو

كان من المقرر أن يواجه العملاق البرازيلي فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية غريمة برشلونة الإكوادوري لكن سلسلة من حالات فيروس كورونا أجلت المباراة.

واتخذ دفاع فلامنجو المتعثر عن لقبه في كوبا ليبرتادوريس منعطفًا آخر حيث أغلقت السلطات في مكان مباراة المجموعة الأولى يوم الثلاثاء ضد برشلونة الإكوادوري الملعب لظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وعاد بطل أمريكا الجنوبية إلى الإكوادور على أمل استعادة نفسه بعد تعرضه لخسارة تاريخية بخمسة أهداف مقابل لا شيء على يد إندبندينتي ديل فالي يوم الخميس الماضي.

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ومع ذلك، تأثرت استعدادات الفريق بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا داخل الفريق، حيث ثبتت إصابة سبعة لاعبين واثنين من أعضاء الجهاز الفني للفريق بالوباء بعد وصولهم إلى العاصمة الإكوادورية.

وأوضح كارلوس لويس سلفادور، مدير الصحة والنظافة في المدينة للصحفيين أنه في الوقت الحالي تم إغلاق ملعب المباراة على الأقل في تلك المنطقة المحيطة به.

وبناء عليه فإنه لا يمكن أن تكون هناك مباراة لكرة القدم اليوم بين برشلونة وفلامنجو، مؤكدًا أن السلطات المحلية قد أبلغت الكونميبول بتلك التطورات.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس فلامنجو ماركوس براز إن النادي لن يتخذ أي موقف رسمي بشأن المباراة حتى يؤكد مجلس الإدارة التأجيل أو الإلغاء.

وأوضح: "تم تعليق المباراة الآن، فلامنجو يحترم قرارات السلطات المحلية ويلتزم بها، لقد قالوا إن الملعب لم يعد مناسبًا لاستضافة مباراة كرة قدم، سننتظر بيان الكونميبول الرسمي قبل العودة إلى البرازيل".

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يذكر أن فلامنجو قد توج بلقب البطولة العام الماضي في حدث تاريخي جعل مشجعي الفريق يحتشدون احتفالًا بالإنجاز الغائب لأكثر من 3 عقود من الزمان.