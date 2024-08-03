ورطة لبرشلونة وريال مدريد .. بنسبة 70% كلاسيكو الولايات المتحدة مهدد بسبب البروتوكول الأمريكي!

القوانين الأمريكية تهدد إقامة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة...

دقائق تفصلنا عن انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الكرة الإسبانية الودي، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لانطلاق موسم 2024-2025.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الكلاسيكو، مهدد بالإلغاء بسبب الظروف المناخية في نيو جيرسي، بعد توقعات بعاصفة رعدية قد تضرب المدينة التي تستضيف اللقاء.

ووفقًا للبروتوكول الأمريكي، فإنه إذا حلت عاصفة رعدية في قطر 8 أميال، فإن المباراة يجب أن تتأجل ويجب على الفريقين والجماهير الاحتماء، ولن تستأنف المباراة إلا بعد مرور نصف ساعة دون حدوث أي صواعق أخرى.

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وأشار التقرير إلى أن التوقعات تشير أيضًا إلى ارتفاع درجة الحرارة ووصولها إلى 27 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 80%، وفي حال ارتفاع درجة الحرارة عن 28 سيكون هناك فترة راحة في كل شوط لشرب المياه.

ومن جانبه ذكر الصحفي كيان سوبهاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن مباراة الكلاسيكو، تم تأجيلها بالفعل بسبب الطقس السيئ.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو، سيكون ثاني مباريات ريال مدريد الودية في المعسكر، بعد الخسارة من ميلان في المباراة الأولى بهدف دون رد، بينما تعادل برشلونة في مباراته الأولى أمام مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق، قبل أن يحسم البلوجرانا اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.