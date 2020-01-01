تأجيل جديد ينتظر الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

لا يمكن لعب الكرة في ظل هذه الظروف..

أعدت رابطة الدوري الألماني مقترحًا بتأجيل منافسات البوندسليجا حتى 30 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

الدوري الألماني بالفعل تم إيقافه في الأسابيع الماضية حتى يوم 2 أبريل، لكن يبدو استحالة الاستئناف في ظل ما تقاسيه ألمانيا وكل أوروبا من آثار كورونا.

الأندية الألمانية الناشطة في البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية ينبغي أن توافق على هذه التوصية خلال الاجتماع العام الطارئ والاستثنائي مع الرابطة.

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لكن رغم ذلك فمن المفهوم أن الأندية الـ36 ستبدي موافقتها على هذه التوصية بالفعل لإدراكها صعوبة الموقف الراهن في العالم بأسره.

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الدوري الإنجليزي الممتاز كان أيضًا على نفس الشاكلة، ففي البداية تم تأجيله حتى بداية أبريل قبل أن تُقرر رابطة البريميرليج تأجيله لنهاية أبريل.

وكان كريستيان سيفرت، رئيس رابطة البوندسليجا، قد أعلن عند التأجيل إلى 2 أبريل أن هذا التأجيل سيتمدد على الأرجح إن استمر الوضع على ما هو عليه.

الوضع في ألمانيا لم يتحسن بل يزداد سوءًا تمامًا كما يحدث في دول العالم الأخرى، وقد بدأت الأندية في فهم التأجيل وقامت أغلبها بتخفيض رواتب اللاعبين للإبقاء على موظفيها ومنحهم رواتبهم.