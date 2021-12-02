كيف سيؤثر موعد كأس العالم 2002 على الدوري الإنجليزي والدوريات العربية؟

سيكون عام 2022 مختلفًا إلى حد ما في عالم كرة القدم، حيث تقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر وللمرة الأولى في الشتاء بدلًا من وقتها المعتاد بين شهري يونيو ويوليو.

هذه هي المرة الأولى التي تستضيف بها إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأس العالم، ولذلك تمت مراعاة الطقس الحار جدًا في الصيف وتغيير الموعد استثنائًا لمنح اللاعبين جوًا أفضل لممارسة كرة القدم.

هذا التغيير التاريخي من شأنه أن يؤثر بصورة أو بأخرى على جداول الدوريات الكبرى، بما في ذلك الدوري الإنجليزي والإسباني، إلى جانب التأثير على كرة القدم العربية، فكيف سيحدث ذلك؟ جول يجيب على كل الأسئلة في هذا الصدد.

ما هو موعد بطولة كأس العالم 2022 بقطر؟

تنطلق بطولة كأس العالم 2022 بقطر يوم 21 نوفمبر من العام نفسه.

أما النهائي، فسيكون يوم 18 ديسمبر 2022.

كيف سيؤثر موعد كأس العالم 2022 على الدوري الإنجليزي؟

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن لاعبي البريميرليج سيتم إراحتهم لمدة ستة أسابيع لاستيعاب مونديال 2022.

سيتمكن لاعبو الدوري الدوري الإنجليزي من ترك أنديتهم يوم 14 نوفمبر 2022 للتوجه لمنتخبات بلادهم، على أن تكون نهاية المشاركة الدولي يوم 26 ديسمبر.

في الحقيقة، عدم مرونة رابطة البريميرليج من شأنها أن تتسبب في إرهاق حاد للاعبين الدوليين، فلا يعقل أن تكون الفترة بين نهاية المونديال والعودة للأندية 8 أيام فقط.

جدول الدوري الإنجليزي لن يتأثر على الصعيد العملي، فقط ستتأخر الجولة الأخيرة لموسم 2022-23 لتصبح 28 مايو 2023 بعد أن كانت في الموسم السابق في يوم 22 مايو 2022.

ويبدأ الدوري الإنجليزي عادةً في منتصف أغسطس وينتهي بنهاية شهر مايو.

كيف سيؤثر موعد كأس العالم 2022 على الدوري الإسباني؟

حتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي من قبل رابطة الدوري الإسباني على شكل موسم 2022-23 ومدى تأثره بمونديال قطر.

ولكن عمومًا، المتوقع أن يبدأ الدوري الإسباني في موعده التقليدي بأغسطس ويسير بخطى الدوري الإنجليزي، وربما يتم منح اللاعبين مدة راحة أطول نوعًا ما من المقررة بالبريميرليج قبل المونديال.

كيف سيؤثر موعد كأس العالم 2022 على الدوريات العربية؟

بنسبة كبيرة للغاية، منتخب السعودية ضمن تواجده في بطولة كأس العالم 2022 بقطر في ظل ابتعاده بصدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية.

سيترتب على ذلك إيقاف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ربما حتى قبل فترة التوقف الدولي السابقة للمونديال القطري من أجل إعداد أفضل.

وبالنظر إلى حقيقة أن مسابقة الدوري السعودي منتظمة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة رغم الضغوط، لا يبدو أن التأثير سيكون ضخمًا.

ربما فقط يبدأ الدوري مبكرًا بعض الشيء في موسم 2022-23 أو ينتهي في يونيو بدلًا من مايو لتوفير الوقت اللازم لاستعداد كتيبة هيرفي رينارد.

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النقيض تمامًا يحدث في دولة عربية أخرى مرشحة بشدة للتواجد في المونديال، وهي مصر.

الدوري المصري الممتاز يُعاني كثيرًا آخر موسمين ومنذ اندلاع أزمة كورونا، حيث تكدست المواعيد وكثرت التوقفات الدولية وغيرها.

في حال أن تأهل المنتخب المصري إلى مونديال قطر، سيُزيد من أزمة الدوري المحلي في موسم 2022-23 كثيرًا.

الموسم الحالي 2021-22 من الدوري المصري سوف ينتهي في شهر أغسطس، مع ضغط مباريات كبير على كافة اللاعبين والأندية بسبب التوقفات الدولية والإفريقية وغيرها.

مع منح اللاعبين بعض الراحة ثم استئناف الموسم الجديد، على الأرجح سيكون حاله كحال الموسم الحالي، يبدأ في منتصف أكتوبر، أي أن ما سيُلعب قبل المونديال لن يتجاوز ثلاث جولات بحد أقصى للاستعداد للحدث الهام، ثم العودة وضغط مباريات كثيف.

أما في حالة عدم تأهل مصر للمونديال، يمكن أن يطلب اتحاد الكرة لعب الدوري خلال كأس العالم، وهو ما حدث في موسم 2013-14 الاستثنائي ووافقت الفيفا على طلب المصريين آنذاك.