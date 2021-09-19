تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة باريس سان جيرمان وليون وذلك في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022

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باريس سان جيرمان 0 × 0 ليون

مباشر، لحظة بلحظة



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27' من جديد تدخل قوي من بواتينج على دوناروما والثنائي يسقط على أرض الملعب

23' ياااااااااااااااااالله .. ميسي يقود هجمة سريعة لباريس سان جيرمان ومررها نحو دي ماريا والأخير يسدد لكن الدفاع يحولها ركنية

19' يا سلام على سليماني ... الجزائري يرد على ميسي ويسدد كرة قوية لكن دوناروما يتصدى

17' أوووووووووه متعة في حديقة الأمراء بين مبابي وميسي، تمريرات متواصلة تصل للبرغوث الذي سددها لكن في يد الحارس

14' ليون يسيطر على المباراة ويهدد مرمى دوناروما

7' أووووووه دي ماريا يمرر كرة مثالية لميسي الذي استلمها على صدره لكن طالت وأنقذها الدفاع

5' انطلاقة سريعة من ليونيل ميسي مررها نحو مبابي لكن الدفاع يتصدى وتتحول إلى ضربة ركنية

2' سقوط دوناروما مصابًا ونافاس يستعد للدخول، لكن الحارس يفضل الاستمرار

انطلاق المباراة

تشكيل باريس سان جيرمان:

قرر المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد على طريقة لعب 4-2-3-1، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

دوناروما

مينديش - كيمبمبي- ماركينيوس - كيرير

إدريسا - هيريرا

نيمار - ميسي - دي ماريا

مبابي

تشكيل ليون:

قرر المدرب بيتر بوش اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

لوبيز

إيمرسون - دينايير - بواتينج - جوستو

ماكسينس كاكيريت - برونو جيماريش

إيكامبي - باكيتا - شاكيري

سليماني

La composition de notre équipe pour #PSGOL ! 🔴🔵



ALLEZ l'OL ! 💪 pic.twitter.com/wXDmNPUjfa — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2021

ولم يتمكن البرغوث من تسجيل أي هدف مع باريس سان جيرمان حتى الآن ويطمح في تحقيق هذا الأمر أمام ليون في إحدى قمم الليج 1.

نجح الفريق العاصمي في تحقيق الفوز في جميع مبارياته في الدوري الفرنسي الموسم الجاري لكن سقط في الظهور الأول للبرغوث في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع كلوب بروج.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان وليون، في اللقاء الأول على ملعب "حديقة الأمراء" الذي يتواجد فيه ليونيل ميسي.