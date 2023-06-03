بييلسا يبدأ الجنون ويستبعد فالفيردي وأراوخو من منتخب أوروجواي!

قرار غير متوقع من المدرب الأرجنتيني

بعد فترة قصيرة جدًا من توليه مهمة تدريب منتخب أوروجواي، قرر مارسيلو بييلسا استبعاد رونالد أراوخو وفيديريكو فالفيردي من قائمة فريقه بشكل غير متوقع.

بييلسا الذي تم تعيين بمنصبه الجديد الشهر الماضي، يستعد للظهور للمرة الأولى في التوقف الدولي القادم، منذ إقالته من تدريب ليدز يونايتد في فبراير 2022 بسبب النتائج السيئة.

وشهدت القائمة التي استدعاها الأرجنتيني مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد فالفيردي نجم ريال مدريد وأراوخو مدافع برشلونة، في قرار تسبب في حالة من الجدل بالصحف المحلية.

البعض قام بتفسير الخطوة على أنها ضمن القرارات المجنونة التي اشتهر بها بييلسا طوال مسيرته، بينما اتجه البعض الآخر إلى تبريرها بإراحة الثنائي بعد الموسم الطويل بمختلف البطولات الأوروبية.

وفي سياق متصل تم استدعاء داروين نونيز مهاجم ليفربول بالإضافة لمانويل أوجارتي لاعب وسط سبورتينج لشبونة الذي يعتبر من أهم أهداف تشيلسي وباريس سان جيرمان بالميركاتو الصيفي.

يذكر أن أوروجواي تلعب وديًا مع نيكاراجوا يوم 15 يونيو الجاري، قبل مواجهة كوبا في 21 من نفس الشهر.