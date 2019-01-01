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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بيونتيك يتواجد في قائمة ميلان لمواجهة نابولي

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Milan TV
المهاجم القادم من جنوى قد يسجل الظهور الأول له بقميص الروسونيري بالجولة المقبلة من الدوري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل اللاعب كريتشوف بيونتيك، قائمة نادي ميلان الإيطالي، تمهيداً لتسجيل الظهور الأول بقميص الروسونيري.

المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين رحل مؤخراً عن صفوف ميلان، منتقلاً إلى نظيره الإيطالي تشيلسي.

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وعلى الجانب الآخر تمكن الروسونيري من التعويض السريع بضم بيونتيك من جنوى بـ35 مليون يورو.

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المدرب جينارو جاتوزو قرر الاعتماد على اللاعب في المواجهة القادمة أمام نابولي بالدوري الإيطالي لتكون الأولى له.

ومع ذلك اكدت تقارير صحفية أن بيونتيك سيجلس على دكة البدلاء، ليبدأ جاتوزو بمهاجم آخر وهو باتريك كوتروني.

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وفي سياق متصل يغيب الحارس بيبي رينا عن المباراة، لينضم لقائمة المصابين التي يتواجد بها ماتيا كالدارا ولوكاس بيليا وكريستيان زاباتا وجاك بونافينتورا.

ويقام اللقاء في الجولة الحادية والعشرين من الكالتشيو، حيث يحتل ميلان المركز الرابع بـ34 نقطة مقابل 47 لنابولي الثاني.

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