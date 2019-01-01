ميدياسيت | بيونتيك اختار ناديه الجديد

العديد من الأندية تطلب ود لاعب جنوى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يمتلك كريشتوف بيونتيك مهاجم جنوى العديد من العروض الممتازة، وقد حسم أمره بالفعل واختار العرض الأفضل له، حسبما أفادت قناة سبورت ميدياسيت.

ويُعد اللاعب صاحب الـ23 عامًا إحدى المفاجآت السارة في السيري آ هذا الموسم، إذ رغم أنه يخوض موسمه الأول في البطولة فقد تمكن من تصدر قائمة الهدافين لفترة طويلة قبل أن يُزيحه كريستيانو رونالدو من الصدارة بأهدافه الـ14.

وأحرز بيونتيك 13 هدفًا في السيري آ بجانب 6 أهداف في كأس إيطاليا خلال 19 مباراة في البطولتين، مما جعله على قائمة المرشحين لدعم هجوم عدد من الأندية أبرزها ريال مدريد وإنتر ويوفنتوس وتشيلسي بجانب ميلان الراغب في ضم مهاجم يُعوض الرحيل المتوقع لجونزالو هيجواين.

ساسولو يُغلق كل أبوابه في وجه ميلان

وزعمت ميدياسيت أن المهاجم البولندي اتخذ قراره مفضلًا اللعب للميلان، والسبب يعود لضمان وجود مكان له في التشكيل الأساسي للفريق عقب رحيل هيجواين عنه، بجانب أنه سيكون عنصرًا مهمًا في مشروع النادي الجديد بقيادة صندوق إيليوت للاستثمار.

ميدياسيت أضافت أن العائق الأكبر أمام إتمام الصفقة هو قوانين اللعب المالي النظيف التي تمنع ميلان من دفع مبلغ الـ50 مليون يورو التي حددها جنوى ثمنًا لبيونتيك، ولذا يتواجد الثنائي باولو مالديني وليوناردو في ميلانو حاليًا مفضلين عدم السفر مع الفريق إلى السعودية لمحاولة إيجاد الحل المناسب.