ساسولو يُغلق كل أبوابه في وجه ميلان

النادي لا ينوي التفريط بأي لاعب خلال يناير الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أغلق ساسولو كل أبوابه في وجه ميلان ومحاولاته لضم ستيفانو سينسي أو ألفريد دنكان.

ويُحاول ميلان منذ عدة أسابيع إقناع إدارة النيروفيردي بقبول عرضه للتخلي عن سينسي، لكن طلب النادي الحصول على 25 مليون يورو ثمنًا للاعب وسطه جعل الروسونيري يُحول أنظاره اتجاه زميله دنكان الذي لا يزيد سعره عن الـ20 مليون يورو.

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لكن المدير العام لساسولو "جيوفاني كارنيفالي" أحبط جميع تلك المحاولات بقوله "سينسي تلقى عروضًا من أندية أخرى إيطالية وأجنبية، لكن رغبتنا هي عدم التخلي عن أفضل لاعبينا".

أضاف لقناة سكاي سبورت الإيطالية "بجانب أننا لا نبيع في يناير. دنكان أيضًا سيبقى معنا".

يُذكر أن النادي اللومباردي يعيش أزمة إصابات شديدة في خط وسطه، إذ يغيب عنه منذ فترة طويلة الثنائي لوكاس بيليا وجاكومو بونافينتورا بجانب تجميد القائد السابق ريكاردو مونتوليفو لرفضه الرحيل خلال الميركاتو الصيفي.