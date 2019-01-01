بيونتك في الطريق إلى جنوى من جديد

البولندي يعاني في ميلان

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن البولندي كريشتوف بيونتك مرشح للعودة مجدداً إلى جنوى لكسر النحس التهديفي الذي يعيشه مع ميلان.

وسجل بيونتك فقط ثلاثة أهداف الموسم الجاري مع الروسونيري، وفقد مركزه أساسياً للبرتغالي رافائيل لياو في عدد من المباريات الأخيرة.

كوستا: ميلان يستحق الاحترام وهدفي في موسكو هو الأجمل على الإطلاق

وقالت "كوريري" إن هناك اقتراح لإعادة بيونتك إلى جنوى على سبيل الإعارة في يناير المقبل من أجل مساعدته على استعادة شهيته التهديفية.

وأحرز بيونتك 19 هدفاً في 21 مباراة مع جنوى في النصف الأول من الموسم الماضي، ثم انتقل لميلان في انتقالات الشتاء مقابل 35 مليون يورو.

وأفادت "إل جيورنو" أن تعاقد ميلان المحتمل مع زلاتان إبراهيموفيتش قد يفسح المجال لعودة البولندي إلى جنوى بالأشهر المقبلة.

ويلعب ميلان مساء الأحد أمام يوفنتوس ضمن منافسات الجولة 12 من السيري آ.