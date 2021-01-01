بيولي يكشف مدى خطورة إصابة إسماعيل بن ناصر

سيغيب عن الديربي..

أجاب ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، على التساؤلات المتناثرة حول إذا ما كان نجم الروسونيري إسماعيل بن ناصر قد تعرض لانتكاسة في إصابته ستبعده طويلًا عن الملاعب.

وكان بن ناصر قد شارك منذ البداية في مباراة ميلان الأخيرة بالدوري الأوروبي أمام النجم الأحمر الصربي والتي انتهت بالتعادل بهدفين، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب خلالها مصابًا.

وتأكد غياب الدولي الجزائري عن مباراة الديربي أمام إنتر مساء الأحد لحساب الدوري الإيطالي، مع شائعات ترددت أن الإصابة التي أبعدته طيلة الشهرين الماضيين قد عاودته مرة أخرى.

لكن بيولي في المؤتمر الصحفي للديربي نفى الأمر، وكشف أن بن ناصر سيعود قريبًا للملاعب، حيث قال "لم يكن يعاني من انتكاسة في مباراة النجم الأحمر".

وأتم "كل ما في الأمر أن العضلات تكافح من أجل أن تجد المرونة، وأنا آمل في أن يعود قريبًا إلينا".

بن ناصر يُعد قطعة أساسية بالنسبة لكتيبة ستيفانو بيولي هذا الموسم، ويتضح ذلك من حقيقة أنه شارك في 20 مباراة بمختلف المسابقات صنع خلالهم أربعة أهداف.

الآن بات يتعين على ميلان التأقلم مع غياب صاحب الـ23 عامًا واسترداد صدارة الدوري الإيطالي بالفوز في الديربي، مع وجود إمكانية لتواجده في مباراة الإياب أمام النجم الأحمر يوم الخميس المقبل.