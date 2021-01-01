بيولي يسب سولشاير ومانشستر عقب إقصاء ميلان: فريق جيد؟ بل أختك!

مقطع فيديو فاضح لمدرب الروسونيري

التقطت لقطات فيديو ما قاله مدرب ميلان ستيفانو بيولي لنظيره في مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير عقب لقاء الفريقين مساء الخميس لحساب منافسات الدوري الأوروبي.

وخسر ميلان بهدف نظيف على ملعبه بعد سابق التعادل مع يونايتد الأسبوع الماضي في مانشستر، ليعبر الفريق الإنجليزي لربع نهائي المسابقة.

وأظهرت العدسات سولشاير وهو يصافح بيولي عقب المباراة وقال له بالإنجليزية في إشارة إلى ميلان: "فريق جيد"، ولكن المدرب الإيطالي رده كان عنيفاً.

وقال بيولي بالإيطالية: "فريق جيد؟ تباً، أنت مجرد أحمق أيها الحمار، فريق جيد؟ لا شقيقتك!".

الفيديو أثار موجة من الغضب في الأوساط الإيطالية وتم تداوله بصورة كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعية، إذ تم وصف مدرب ميلان بالخاسر السلبي ولا يتقبل الخسارة بشكل طيب.

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وأشاد بيولي عقب المباراة بأداء فريقه وقال إن على مدار المباراتين لم يستحق الخسارة ووداع البطولة، وأن الإصابات تركت أثرها على مردوده.

ميلان الآن يتفرغ للتركيز على منافسات الدوري المحلي الذي يحتل فيه المركز الثاني خلف إنتر بفارق تسع نقاط.