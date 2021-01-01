بيولي يحسم موقف إبراهيموفيتش من قمة يوفنتوس

سنواجه فريقًا صعبًا..

حسم ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، موقف نجمه زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في مباراة يوفنتوس، عندما أكد على عدم جاهزيته بعد للعودة إلى الملاعب.

ونشر إبرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا أكد فيه على تعافيه من الإصابة، لكن بيولي نفى الأمر، إذ أشار إلى تحسن السلطان ولكن بدون تعافي كامل.

لا يزال ميلان يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة مع عدم تلقي أي هزيمة، بينما يعيش يوفنتوس حالة من التذبذب، ورغم ذلك يُدرك بيولي صعوبة المباراة.

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المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي قال "كان على يوفنتوس أن يبدأ مسارًا جديدًا، بالتالي بعض الأخطاء تحدث، ومع ذلك نحن نتحدث عن فريق قوي للغاية".

كما أضاف "إنهم في وضع جيد على أرض الملعب ومعقد على أرض الملعب بسبب العديد من اللاعبين، سيتعين علينا تحديهم بطريقة واضحة جدًا".

"يوفنتوس سيجد خصمًا قويًا جدًا على أرض الملعب، لن نضطر أبدًا إلى تشتيت انتباهنا."

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أما عن إبرا "لقد عاتبته على المنشور الذي نشره، الآن هو أفضل ولكن غدًا لن يكون في المباراة".

وتابع مجيبًا عما إذا المباراة ستحسم لقب الكالتشيو "نحن في الجولة السادسة عشر، إنها مباراة مهمة ولكن ليست حاسمة، يوفنتوس يؤدي أداءً جيدًا مثلنا".

وأتم "إذا ذهبنا إلى المباراة ونحن نفكر في التعادل فهذا أسهل طريق للهزيمة، نحن نستعد للفوز وأنا سعيد إذا قدّم اللاعبون أفضل ما لديهم على أرض الملعب".

الجدير بالذكر أن تقارير من الصحف الإيطالية أكدت على أن مصير أندريا بيرلو في تدريب يوفنتوس مرتبط بقوة بنتيجة مباراة ميلان، ما يُزيد من اشتعال المباراة.