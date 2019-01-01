بيولي: ميلان يمكنه التحسن أكثر

سوسو أهدى ميلان ثلاث نقاط ثمينة

أشاد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، بالأداء الذي قدمه الفريق في الانتصار على سبال ضمن الجولة العاشرة للسيري آ مساء الخميس وأكد أن هناك هامشاً للتحسن بعد.

ميلان انتصر بهدف نظيف سجله البديل سوسو في الشوط الثاني، ليمنح بيولي الانتصار الأول له رفقة الروسونيري بعد ثلاث لقاءات.

وقال بيولي مع "سكاي": "طلبت الروح من اللاعبين ورأيتها، العتاب الوحيد أننا تركنا اللقاء مفتوحاً حتى النهاية، المعاناة قد تفيدنا، بالنسبة لي اللقاء القادم دائماً هو الحاسم".

وأضاف: "سعيد للاعبين والجمهور، الآن التفكير على اللقاء القادم لأن نقابل خصم قوي، نحتاج للعمل والفريق بإمكانه التحسن، كل شيء ممكن، حتى الأبطال".

وعن سوسو: "لاعب كبير ويمكنه تقديم ما هو أفضل، ولكن يجب أن نفكر كمجموعة، أنا سعيد لتدريب لاعب مثله، اليوم ميلان كان فريقاً وأراد الانتصار".

بيولي: العناق مع لاعبي ميلان لا يعنيني

ويلعب ميلان الأسبوع المقبل أمام لاتسيو، ثم يقابل يوفنتوس، وبعد التوقف الدولي يلعب مع نابولي.