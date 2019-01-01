بيولي بعد التعادل مع نابولي: ميلان يسير في الاتجاه الصحيح

مدرب ميلان سعيد بالتعادل مع نابولي

بدا مدرب ميلان ستيفانو بيولي سعيدًا بعد التعادل مع نابولي بهدف للكل، في موقعة الجولة الثالثة عشر للدوري الإيطالي، التي استضافها ملعب "سان سيرو" مساء اليوم السبت.

وقال في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "كنت متأكدًا أننا سنواصل الأداء بالشكل الصحيح، وقد قاتلنا أمام فريق قوي للغاية، لكن الشيء الإيجابي، أننا لم نتأثر بغياب لاعبينا المؤثرين. من تحملوا المسؤولية قدموا المطلوب منهم".

وأضاف "تمنيت لو حالفنا التوفيق لتسجيل هدف آخر، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز وكنا على بعد سنتيمترات من حصد الثلاث نقاط".

وتابع حديثه "في آخر أسبوعين، كان الفريق يتدرب بتركيز عالي، وندرك خطورة الموقف الذي نحن فيه، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، فقط عملنا معًا لمدة 45 يومًا، توقفنا خلالهم مرتين بسبب العطلة الدولية".

وأثنى على أداء فريقه، قائلاً "أعتقد أننا ظهرنا بمستوى جيد، فقط كان ينقصنا إنهاء ذلك بالنتيجة. عمومًا أشعر وكأننا بدأنا نلعب بالطريقة التي أريدها".

وأكمل فاصح المديح في فريقه "اللاعبون بذلوا ما في وسعهم، والشيء المهم هو حفاظنا واستمرارنا على خلق الفرص للتهديف، وكنا نعرف أننا أمام منافس قوي، لذا أشعر بالرضا عن العمل الذي قمنا به اليوم".

وعن استمرار مسلسل النتائج المحبطة بالنسبة للجماهير بتحقيق الفوز في مباراة والتعادل في الاثنين والهزيمة 3 مرات منذ توليه المهمة خلفًا لجيامباولو، فقال "لسوء الحظ لم أكن مع الفريق منذ أغسطس، ولم أساعد الإدارة في اختيار القائمة، بالإضافة إلى ذلك واجهنا 4 أو 5 من أفضل الفرق في الدوري الإيطالي في فترة بسيطة".

وفي الختام، تعمد من الهروب على سؤال حول صحة ما يتردد عن إمكانية ضم زلاتان إبراهيموفيتش في الميركاتو الشتوي، بقوله "ليلتكم سعيدة".