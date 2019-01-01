بيولي بعد التعادل مع ليتشي: خرجنا بإيجابيات ولهذا لم نفز

هكذا تحدث مدرب ميلان الجديد بعد السقوط في فخ التعادل أمام ليتشي

فضل مدرب ميلان الجديد ستيفانو بيولي التركيز إلى نصف الكوب الممتلئ، بتفنيد الإيجابيات التي خرج بها فريقه بعد التعادل مع ليتشي بهدفين لمثلهما في سهرة الأحد الخاصة بالجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

وبعد المباراة قال لقناة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "لسوء الحظ جاءت الأهداف من قبل لاعبين اعتدت على العمل معهم"، في إشارة إلى بابكار وكاليروني.

وأضاف "إنه لأمر مؤسف، لكن كانت هناك إيجابيات وكنا نريد الفوز، ولم نحصل عليه بسبب أخطائنا، وبوجه عام رأيت الكثير من التحركات الجيدة والجودة والروح، لكن إذا تركت اللعب مفتوحًا، فمن الممكن أن تتلقى مفاجأة سيئة في النهاية".

"لاعبو ميلان يدركون جيدًا قدراتهم وحقيقة أنهم يدافعون عن ألوان نادٍ عريق، وهم من سيحكمون على أدائهم، لكن الطريقة التي دافعنا بها لم تكن جيدة جدًا، لأننا ابتعدنا عن الكرة ولم نراقب اللاعبين الآخرين، وأعتقد أننا كنا نستحق أكثر من نقطة".

وختم حديثه في هذا الصدد "اتخذنا بعض المواقف الجيدة، وهذا أمر جيد، حاولنا أن نبني اللعب من الخلف، لكن هذا الأسلوب قد يتغير أمام خصم آخر مثل روما الأسبوع المقبل".

🇵🇱 الـ بوووووووم بوووووووم بوووووووم يظهر في سماء سان سيرو 💥💥💥 pic.twitter.com/tIEQRldA7f — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019

تجدر الإشارة إلى أن ميلان رفع رصيده لعشر نقاط، لكنه ما زال في المركز الثاني عشر، فيما رفع ليتشي رصيده لسبع نقاط، يحتل بهم المرتبة الـ15 في جدول ترتيب أندية جنة كرة القدم.