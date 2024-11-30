بعد تصريح بيولي .. الكشف عن موقف محمد سيماكان من موقعة الاتحاد في الدوري السعودي

قلق بين جماهير النصر على المدافع الفرنسي

تلقى ستيفانو بيولي، مدرب النصر أنباءً سارة من معسكر الفريق، بعد انتهائه من مباراة ضمك في الدوري السعودي، فيما يتعلق بالحالة الطبية للمدافع الفرنسي محمد سيماكان.

وعاد النصر لطريق الانتصارات في دوري روشن، بعد خسارته أمام القادسية بنتيجة (1-2)، في الجولة الماضية، ليحقق انتصارًا ثمينًا على ضمك بنتيجة (2-0)، على ملعب الأول بارك، حيث وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ثنائية اللقاء.

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وتعرض سيماكان للإصابة مرتين خلال لقاء ضمك، الأولى بعد تدخل متهور وعنيف مع أحد لاعبي المنافس، والثانية كان يشتكي خلالها في الساق، ليغادر الملعب مصابًا في الدقيقة 68 ويصيب الجماهير بالقلق.

وفي هذا السياق، نقل الإعلامي السعودي على العنزي، أنباء مطمئنة عن حالة سيماكان، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "عاجل ورسميًا .. محمد سيماكان سيكون جاهزًا بنسبة 100% للقاء النصر والاتحاد القادم".

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وتمثل مواجهة الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة أهمية كبيرة للنصر، حيث يتواجد العالمي في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن العميد، الذي لعب مباراة أقل، لذلك يحتاج المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي إلى كافة العناصر لتحقيق نتيجة إيجابية.

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وكان بيولي قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سيماكان تعرض للإصابة بكدمة، فالأمر يبدو بسيطا، لكنه سيغيب عن المباراة المقبلة ضد السد القطري".