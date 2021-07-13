بين التوتر والصلاة.. والدة ميسي تكشف أسرار لحظات الحسم

جولة داخل بيت ميسي ليلة نهائي كوبا أمريكا

كشفت والدة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي كواليس اللحظات الحاسمة لنهائي بطولة كوبا أمريكا بين الأرجنتين والبرازيل.

وتوج ميسي حديثًا ببطولة كوبا أمريكا بعد التغلب على البرازيل في المباراة النهائية بهدف دون رد، ليحقق "ليو" أول بطولة بقميص التانجو وهو في عمر الـ34 عاما.

كيف كانت كواليس نهائي كوبا في بيت ميسي؟

رغم تحفظها بخصوص الظهور الإعلامي، أجرت والدة ميسي، سيليا حديث مع التليفزيون الوطني الأرجنتيني، بسبب الانتصار الكبير وقالت: "شاهد جميع أفراد العائلة المباراة بشكل منفصل، كل فرد في غرفته بمفرده أمام شاشة التلفزيون".

واعترفت والدة ليو: "لم أتوقف عن الصلاة، كنا جميعًا متوترين للغاية، كان كل شيء صعبًا، لكنني كنت أؤمن بالله أنه سيعطيني هذه المعجزة".

وشاهدت أنتونيلا أيضًا المبارة بمفردها، ولم تكن حتى في نفس منزل عائلة ميسي ولكنها رأته في منزل والديها.

ماذا حدث مع صافرة النهاية؟

قالت سيليا: "اجتمعت العائلة جميعًا للاحتفال بالانتصار، تعانقنا جميعًا وبكينا".

وأتمت والدة النجم الأرجنتيني: "مباشرةً بعد نهاية المباراة، اتصلنا عبر مكالمة فيديو مع ليو الذي كان لا يزال في الملعب، تحدثنا في ذلك اليوم كثيرًا".

جدير بالذكر أن ميسي رفع اللقب الأول مع منتخب الأرجنتين، بعد أن خسر 4 نهائيات، 3 نهائيات لكوبا أمريكا (2007 و2015 و2016)، وكذلك نهائي كأس العالم 2014.

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