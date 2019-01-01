بينيتيز يكشف سبب رحيله عن نيوكاسل

الوعود غير المحققة لعبت الدور الأكبر في رحيل رافا بينيتيز عن نيوكاسل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث المدرب الإسباني رافا بينيتيز عن سبب رحيله عن نيوكاسل مطلع الصيف الحالي رغم تجربته الناجحة مع الفريق.

وكان نيوكاسل قد أعلن رحيل مدربه في يونيو الماضي في خبر مفاجئ تسبب في الكثير من الهجوم على الإدارة التي لم تستطع الحفاظ على المدرب صاحب الحقبة الناجحة.

وحول ذلك، قال بينيتيز إن أزمة الثقة بينه وبين الإدارة على مدار الفترة التي قضاها هناك كاملة كانت هل السبب في إعلان رحيله في النهاية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وأضاف: "لقد كانت هناك الكثير من الوعود، وفي النهاية لا شيء يتحقق، طالبوا بالصعود إلى البريميرليج مقابل بعضها، ونجحنا في ذلك ولم أجد أي مما تحدثت حوله معهم"

وتابع: "في البريميرليج أيضًا لعبنا دون أي صفقات على الرغم من اختلاف طبيعة المنافسة بين التشامبيونشيب والدوري الممتاز، وعقب تخطي ما طمحوا إليه أيضًا لم يتغير شيئًا"

وحول انتقاله إلى الدوري الصيني للتدريب هناك قال المدرب الإسباني المخضرم: "الأموال لم تكن هي السبب وراء تلك الخطوة، شعرت أنني أحتاج تجربة من نوع جديد في هذا الوقت، وفي الصين وجدت ما أبحث عنه بالفعل"

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يذكر أن نادي داليان يفانج الصيني قد أعلن مطلع يوليو الماضي أن رافا بينيتيز سيكون مدربًا للفريق بداية من الموسم القادم.