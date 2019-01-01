بينيتيز: اعتمد على التدوير لأن ميسي لا يلعب في نيوكاسل

المدرب الإسباني يُعلق على حملة الهجوم الشديدة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة

دافع رافائيل بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، عن سياسة التدوير التي ينتهجها مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

المدرب الإسباني تعرض لحملة انتقادات قوية في الفترة الأخيرة، بسبب التغييرات المستمرة بصفوف الماكبايز.

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وهو ما نتج عنه فشل الفريق في تحقيق أي انتصارات بآخر 5 مباريات لعبها خلال نصف شهر ومنها السقوط من ليفربول 4/0.

وقال بينيتيز في تصريحات صحفية:"بكل أمانة توقعت أننا قد نفوز على ليفربول هذه المباراة بوجوه جديدة لا تشعر بالتعب".

وأضاف:"شعرت بإحباط شديد بعد رؤية جميع الأخطاء التي ارتكبناها وقاموا هم باستغلالها".

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(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وعن الهجوم الشديد ضده:"إذا كان لديك ليونيل ميسي فالطبع لا تحتاج للتدوير لأنه سيصنع لك الفارق".

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وتابع:"لكن أنا ليس لدي ميسي أو لاعبين من نفس مستواه، لذلك يجب المداورة بين اللاعبين عندما يكون لدينا مباريات عديدة خلال فترة قصيرة".

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر بجدول البريميرليج بـ18 نقطة، قبل مواجهة تشيلسي الجولة القادمة من البطولة.