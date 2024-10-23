فيديو | حرائق ومشاهد مرعبة .. جماهير أوروجواي تقلب البرازيل قبل نصف نهائي ليبرتادوريس بين بينارول وبوتافوجو

أحداث مؤسفة في البرازيل قبل انطلاق نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

تسببت جماهير فريق بينيارول الأوروجوياني في مشاهد مرعبة في شوارع ريو دي جانيرو، قبل مباراة فريقها ضد بوتافوجو في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، المقرر لها فجر الخميس.

وكشفت صحيفة "لانس" البرازيلية عن أن جماهير بينيارول قامت بخلق مشاهد مرعبة على حافة شاطئ ريكريو دوس بانديرانتيس، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة العسكرية للسيطرة على الأوضاع.

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وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن لا يزال أسباب الشغب مجهولًا، حيث لا توجد معلومات عن المصابين أو عدد المشجعين الذين تم القبض عليهم، حيث تم نشر صورًا لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت جماهير بينيارول بالدخول في قتال مع الشرطة، حيث قاموا بإشعار النيران في الدرجات النارية المملوكة للسكان المحليين، بالإضافة إلى الهجوم على المنشآت العامة، الأمر الذي جعل أحد المواطنين البرازيليين باختطاف عصا لرجل أمن من أجل استخدامها لضرب مشجعي الفريق القادم من أوروجواي.

وظهر جييرمو فاريلا لاعب ريال مدريد السابق وفلامنجو الحالي، وهو يتواجد في المنطقة لمحاولة مساعدة اثنين من أصدقائه، ليقوم المشجعين بتوبيخه قائلين: "لقد خسرنا من بينيارول وأنت تقترب منهم أيها القمامة".