بينهم ماتايس دي ليخت وكودي جاكبو .. فيروس غامض يضرب لاعبي هولندا قبل مواجهة فرنسا

فيروس غامض يضرب منتخب هولندا قبل المواجهة الهامة أمام فرنسا في تصفيات يورو 2024.

أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعرض خمسة لاعبين في منتخب هولندا لفيروس أجبرهم على الخروج من معسكر "الطواحين" قبل مواجهة فرنسا في الجولة الأولى من تصفيات يورو 2022.

ويأتي كودي جاكبو نجم ليفربول الإنجليزي، وماتايس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني على رأس قائمة المصابين بالفيروس والمستبعدين من المعسكر، والتي تضم سفين بوتمان مدافع نيوكاسل، وبارت فيربروجن حارس مرمى أندرلخت البلجيكي، وجوي فيرمان لاعب وسط آيندهوفن.

ويعد بوتمان، الذي يتألق مع نيوكاسل هذا الموسم المتضرر الأكبر من ذلك الاستبعاد، حيث كان يحتفل بأول استدعاء دولي له مع منتخب هولندا، وكان يتطلع إلى شراكة فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع أمام فرنسا.

وقرر رونالد كومان مدرب منتخب هولندا استدعاء ثلاثة لاعبين ليحلوا محل المغادرين، وهم رايان جرافنبرخ لاعب بايرن ميونخ، وستيفان دي فري مدافع إنتر الإيطالي، وحارس المرمى كجيل شيربين لاعب فيتيس آرنهيم.

الاتحاد الهولندي لكرة القدم أكد أن استدعاء الثلاثي سيكون فقط لمباراة فرنسا التي تقام مساء الجمعة على ملعب "دو فرانس" في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، على أن تتم مراجعة تركيبة المنتخب بعد المباراة.

التقارير الصحفية في هولندا تؤكد أنه لم يُعرف بعد ما هو الفيروس الذي أجبر خماسي "الطواحين" على مغادرة المعسكر، مما يثير المزيد من القلق بشأن الوضع.