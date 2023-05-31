بينهم ريال مدريد وبرشلونة.. 6 عمالقة أوروبيين يتنافسون على جوهرة سيلتا فيجو

إلى من ينضم نجم خط الوسط الإسباني الواعد؟

لا يخفى حرص ريال مدريد على ضم لاعب خط وسط سيلتا فيجو جابري فيجا، والذي انفجر الموسم الموشك على الانتهاء بتسجيله تسعة أهداف وتقديمه أربع تمريرات حاسمة رغم أنه يبلغ من العمر 21 عامًا.

إنها ليست خطة بديلة في حالة عدم المضي قدمًا في عملية بيلينجهام؛ فيما يقيّم مدريد هذا الخيار بشكل منفصل، من أجل ضم لاعب إسباني بإمكانيات عالية، يعرف بالفعل أجواء الدوري الإسباني ويأتي إلى الملكي بسعر معقول، حيث تم تحديد شرطه الجزائي عند 40 مليون يورو.

وفقًا لصحيفة "آس" فإن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا وهو أن فيجا لن يستمر في سيلتا، رئيس النادي بنفسه قال إنه عند الوصول إلى 40 مليون يورو، لن يستطيع سيلتا الاحتفاظ به فيما يتلقى ممثلو اللاعب مقترحات وعروضًا منذ شهور.

لا يزال فيجا متاحًا للعديد من الخيارات، وكلها على مستوى عالٍ للغاية: لقد تلقى اهتمامًا من الثلاثة الكبار في الدوري الإنجليزي (يونايتد، سيتي وتشيلسي) كما تلقى اهتمام كل من بايرن ميونخ وبرشلونة في إسبانيا ولم يتم إغلاق أي من هذه الأبواب، على الأقل في الوقت الحالي.

برشلونة وجهة مفضلة لفيجا، مع سعي تشافي لبناء كتيبة جديدة في خط الوسط عقب رحيل سيرجيو بوسكيتس، لكنه سينتظر ليرى ما إذا كان برشلونة سينجح في إفساح المجال له من الناحية الاقتصادية التي تفرضها رابطة الليجا.