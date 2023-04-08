بينما يحارب فساد ريال مدريد وبرشلونة.. ألكسندر تشيفرين متهم بالتزوير رسميًا في سلوفينيا!

وظيفة لم يعمل بها.. وسيرة ذاتية تحتاج إلى المراجعة!

بينما ينشغل ألكسندر تشيفرين بمحاربة ما يسميه "فساد" أندية دوري السوبرليج، تأتيه اتهامات عاصفة بالفساد من مسقط رأسه، سلوفينيا.

ذلك أن صحيفة "برافا" السلوفينية نشرت تحقيقًا خاصًا حول معلومات مغلوطة ترقى إلى التزوير تثبت أن تشيفرين ترشح لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بناءً على سيرة ذاتية بها معلومة مغلوطة شديدة الأهمية.

فيما يتعلق بهامش الخبرة الإدارية في مجال كرة القدم، ذكرت السيرة الذاتية التي قدمت لـ"يويفا" أن تشيفرين تولى منصبًا إداريًا رفيعًا بين مديري مسابقة الدرجة الثالثة السلوفينية، بين عامي 2006 و2011.

الصحيفة السلوفينية أثبتت بوضوح أن هذه المعلومة غير صحيحة، وهي نقطة تدحض بند الإدارة الكروية لدى تشيفرين، بخلاف ملف النزاهة والشفافية الذي سيكون في مهب الريح بعد شيوع معلومة خطيرة كتزوير وظيفة تقلدها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأمن تشيفرين بقاءه في منصبه حتى 2027 بعد إعادة انتخابه قبل أيام بالتزكية، ولكن عليه الرد على هذه الاتهامات الخطيرة بمستندات رسمية، حال أراد دحض تهم الفساد عنه.