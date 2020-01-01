بينما تضرب الإصابات بايرن ميونخ.. ميسي جاهز 100%

نبأ يُسعد الجمهور الكتالوني..

بات ليونيل ميسي، قائد برشلونة، جاهزًا بنسبة 100% لخوض مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من آلام الكاحل.

وكان ميسي قد تعرض لكدمة قوية في كاحله خلال مباراة إياب دور الـ16 أمام نابولي منذ أيام قليلة، ولكنه أكمل المباراة حتى نهايتها بصورة طبيعية.

وبعد المباراة ظهر ميسي في تدريبات البرسا يوم أمس الثلاثاء وهو يرتدي ضمادة كبيرة على الكاحل المصاب، لكن النبأ السعيد أنه قد أزالها في تدريبات اليوم الأربعاء.

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صحيفة "آس" أكدت في تقرير لها أن ميسي تدرب الأربعاء مع وضع بعض شرائط الحماية المطاطية على كاحله، وهذا النوع من الحماية يُستخدم ليكون بمثابة تعزيز عقلي أكثر من جسدي.

معنى ذلك أن هذا النوع من الحماية يستهدف أن يُطمئن اللاعب على أنه لن يُصاب في قدمه ثانيةً من أجل أن يتدرب بصورة كاملة وبدون أي تحفظ، وليس بدافع الضرورة الجسدية.

الآن يمكن القول أنه وبعد 48 ساعة من الراحل وتناول أدوية مضادات الالتهاب لتقليل أثر الكدمة ثم تدرج ميسي في التدريبات على يومين، سيكون البرغوث بكامل قوته أمام بايرن ميونخ.

في الوقت ذاته فإن بايرن ميونخ قد يغيب عنه ألفونسو ديفيس للإصابة، بعدما غاب عن مران الأربعاء لوجود مشاكل في العضلات، وفضّل هانزي فليك إراحته بشكل احترازي لضمان وجوده أمام البلوجرانا يوم الجمعة.

يتبقى الإشارة إلى أن الغياب الوحيد في قائمة البرسا أمام النادي الألماني سيكون عثمان ديمبيلي، الذي أشارت آس إلى أن كيكي سيتيين قد يستعين به إن أراد وفقًا لحالة اللاعب نفسه النفسية بعد استعادته جزء كبير من قوته البدنية.