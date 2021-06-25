بيل يكشف موقفه من الاعتزال ويعلق على "ضعف" منتخب ويلز

جاريث بيل قائد منتخب ويلز يتحدث عن موقفه من الاعتزال بعد بطولة يورو 2020.

ظهر جاريث بيل قائد منتخب ويلز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة "التنانين" أمام الدنمارك في دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، والتي تقام على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية، أمستردام.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث بيل عن فكرة اعتزاله كرة القدم أو اللعب الدولي بعد اليورو، بالإضافة إلى الرد على تعليقات العديد من متابعي البطولة الذين انتقدوه لعدم تسجيل أي هدف خلال دور المجموعات.

وقال بيل عن شعوره قبل مباراة دور الستة عشر في أمم أوروبا: "إذا لم أكن متحمسًا لخوض مثل هذه المباريات، فمن الأفضل ألا أكون هنا، ستكون مباراة صعبة للغاية، وأعتقد أننا قادرين على الفوز، رغم أن 99% من الجمهور سيشجع الدنمارك".

وقال بيل عن كون ويلز المنتخب المرشح للفوز في مواجهة الدنمارك: "دائما ما يتم وصفنا بالفريق الضعيف، ونحن معتادون على ذلك، ضد تركيا لعبنا أمام 18 ألف مشجع من أنصارهم، وتمكننا من الفوز عليهم، سوف نقاتل حتى النهاية".

وعلق جاريث بيل الذي يستعد إلى العودة لنادي ريال مدريد الإسباني بعد موسم قضاه معارًا في توتنهام الإنجليزي عن أنباء اعتزاله اللعب الدولي بعد اليورو قائلًا: "لن ألعب المباراة كما لو أنها الأخيرة لي مع ويلز، لأنني أخطط للعب ربع النهائي، سنرى لاحقًا".

واختتم بيل تصريحاته بالحديث عن إمكانية تكرار منتخب ويلز للمعجزة التي حدثت في يورو 2016: "لا نفكر في أمر تحقق منذ خمس سنوات، نفكر فقط الآن في الفوز على الدنمارك".

ووصل منتخب ويلز إلى نصف نهائي يورو 2016، بفضل تألق العديد من نجومه خلال تلك البطولة، وعلى رأسهم بيل بالطبع، قبل أن يخسر أمام البرتغال بهدفين دون رد، ليواصل "الرحالة" مشوار البطولة ويتوج باللقب في نهاية المطاف بالفوز على فرنسا في النهائي.

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