بيل يثير أزمة جديدة قبل رحيله الوشيك عن مدريد

اللاعب خارج حسابات زيدان

تضاربت الأنباء حول أسباب استبعاد جاريث بيل من قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس لحساب الجولة الأخيرة من الليجا.

النجم الويلزي أصبح خارج الحسابات في الجولات الأخيرة تماماً، وتفرغ لإثارة السخرية بتصرفاته على مقاعد البدلاء.

"أوندا سيرو" ذكرت في البداية أن بيل لم يتم توجيه الدعوة له في قائمة مباراة ليجانيس بناء على طلب شخصي منه في ظل علمه بأنه لن يلعب واقتراب رحيله عن الفريق.

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قرار المهاجم أتى بعد أن قام خاميس رودريجيز بأمر مشابه قبل مباراة أتلتيك بيلباو بعد علمه بأنه أصبح خارج حسابات زين الدين زيدان.

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ولكن "آس" تواصلت مع ممثلي اللاعب الذين رفضوا نفي أو تأكيد الخبر، ثم تواصلت مع إدارة النادي الملكي للتحقق من صحته.

إدارة ريال مدريد نفت أن يكون اللاعب طلب استبعاده وأكدت أن الأمر قرار فني بحت من قبل زيدان، ليثير الويلزي أزمة جديدة مع مدربه وناديه.

بيل شارك في 16 مباراة بالليجا الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع مثلهما، في أحد أسوأ مواسمه بالعاصمة الإسبانية.